Uma criança residente na zona de Santarém foi abusada sexualmente pelo padrasto duas vezes por semana, quase sempre às quartas e quintas, entre as 10h00 e as 12h00, aproveitando a ausência da mãe.



O martírio da menina começou no verão de 2016, quando tinha dez anos, e terminou em outubro de 2018, depois de contar a uma colega de escola o que se passava em casa.









