Abusa da filha de 12 anos em Tábua durante o confinamento

Um homem, de 48 anos, aproveitou o período de confinamento em que estava sozinho em casa com a filha, de 12 anos, na zona de Tábua, para abusar sexualmente dela. Ao longo de oito meses, os abusos foram crescendo em gravidade e só terminaram com a detenção do suspeito pela Polícia Judiciária do Centro.Presente ao juiz, o abusador viu ser-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Os primeiros abusos começaram em abril.A mãe da criança encontrava-se a trabalhar e o homem, operário da construção civil, aproveitava o período em que estava sozinho com a criança para cometer os crimes. Após os abusos, dizia à filha para não contar a ninguém.Segundo fonte da PJ, inicialmente a menina cumpriu a ordem porque tinha medo de que o pai fosse preso, mas os abusos iam sendo cada vez mais graves e acabou por revelar a familiares mais próximos o que o pai lhe fazia. A denúncia não foi feita de imediato, porque as pessoas ficaram em choque e tiveram dúvidas.Os inspetores que realizaram a investigação ficaram convencidos de que se o homem não fosse detido, os crimes iriam continuar.