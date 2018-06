Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abusa da filha e da enteada durante 5 anos

Quando os crimes começaram, as vítimas tinham 10 e 14 anos.

Por P.G. | 10:08

Um homem, de 39 anos, foi detido pela PJ do Centro por ter abusado e violado a filha e a enteada, atualmente com 15 e 19 anos.



Quando os abusos começaram, as vítimas tinham 10 e 14 anos.



O suspeito, empregado na construção civil, atacava-as, separadamente, quando estava sozinho com alguma delas em casa, em Tondela.



Sempre que resistiam, forçava-as, estando indiciado por violação, coação sexual e abuso sexual de crianças.



O suspeito está em prisão preventiva.