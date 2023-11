Vários telemóveis topo de gama carregados com fotos e vídeos de crianças em poses e atos sexuais foram apreendidos a um homem de 41 anos, que foi detido em flagrante pelo crime de pornografia de menores, pela Polícia Judiciária de Leiria. O homem, que é técnico de controlo de pragas, é ainda suspeito de abuso sexual de uma enteada, de oito anos, com quem residia, numa freguesia do concelho de Leiria.









Ver comentários