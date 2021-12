O terror das duas irmãs, de 9 e 15 anos, começou em janeiro de 2020 e tudo acontecia na casa onde ambas viviam com a mãe, no concelho do Seixal. Durante cerca de ano e meio, as duas menores foram alvo de abusos sexuais pelo padrasto, um operário de construção civil, que vai agora a julgamento por oito crimes sexuais.