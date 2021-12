A família da criança, à data com 11 anos, enfrentava dificuldades económicas e os tios - ele com 78 e ela com 67 anos - propuseram ajudar a “criar” a menor. Logo no primeiro ano - 2014 - em que foi passar as férias de verão com os tios, a Rio Maior, começou a ser vítima de abusos sexuais por parte do tio.