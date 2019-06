Abusa sexualmente da enteada em Albufeira

Um homem, de 35 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de ter abusado sexualmente da enteada, de apenas doze anos, em Albufeira.Segundo oapurou, o suspeito era companheiro da mãe da vítima e aproveitava os momentos em que estavam sozinho com a criança.Segundo revelou a PJ, a vítima "era abusada no quarto onde pernoitava com a irmã, também ela menor, de 4 anos de idade".O homem foi detido na sequência de um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público de Albufeira.Foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas como medidas de coação, a proibição de contactar, por qualquer meio, as crianças e a progenitora, bem como a proibição de frequentar os mesmos locais.