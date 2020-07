Abusa sexualmente de filha de amigo que lhe deu abrigo em Aveiro

Um homem de 36 anos foi detido pela Polícia Judiciária, por suspeitos do crime de abuso sexual de uma criança de nove anos, em Aveiro. A vítima tratar-se-á da filha de um amigo que deu abrigo ao suspeito, que não tem ocupação profissional nem residência certa, de acordo com comunicado oficial da PJ.

O suspeito foi presente a juiz e ficou proibido de contactar com a vítima e de se aproximar do local onde se situa a casa onde a criança habita com a família, ficando ainda obrigado a apresentar-se três vezes por semana na PSP.