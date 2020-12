Abusador denunciado por namorada de 13 anos

Um jovem de 18 anos foi detido pela PJ de Lisboa, após ter sido denunciado por uma menina de 13 anos com quem terá namorado. Está agora proibido de contactar com a menor, por suspeitas de dois crimes de abuso sexual sobre a vítima.Ao que o CM apurou, a queixa da jovem à família sobre o namoro com o abusador, que durou cerca de 8 meses, surgiu depois de descobrir que este tinha outros relacionamentos.A PJ recebeu a investigação e apurou que este entrou na casa da jovem pelo menos em duas ocasiões e manteve relações sexuais com esta.Detido, o homem está sujeito a apresentações periódicas, proibido de se ausentar de Portugal (é estrangeiro) e de contactar a vítima, até por meios informáticos.