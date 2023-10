Inês Pereira, a cabeleireira que está a ser julgada por fraude fiscal de 1,8 milhões de euros, confessou esta quarta-feira no Tribunal de S. João Novo, no Porto, ter conhecimento do esquema, mas atribuiu responsabilidade ao marido, também arguido. "Abusámos do Estado, mas foi em prol dos que trabalham comigo", disse aos juízes. Também dois filhos de ambos e funcionários dos cabeleireiros são arguidos.