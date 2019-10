Acaba namoro e é perseguida pelo ex-companheiro

O homem de 49 anos que perseguia e agredia a ex-namorada - que tinha terminado a relação amorosa - vai aguardar julgamento em prisão preventiva. A mulher fez várias queixas do agressor, que residia em Terras de Bouro e que chegou a criar perfis falsos no Facebook para a insultar e ameaçar.



Em várias situações fez esperas à vítima, agredindo-a – e por isso teve de receber tratamento hospitalar. No âmbito da investigação, que durava já há alguns meses, o agressor foi detido pelo Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas da GNR de Braga, e presente a tribunal.

