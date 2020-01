Quatro homens, com idades entre os 30 e os 35 anos, foram detidos pela GNR por tráfico de droga, na cidade do Porto.Os detidos foram presentes a tribunal.A força de autoridade realizou duas buscas domiciliárias no bairro do Cerco, apreendendo 550 doses de cocaína, 200 de haxixe, seis de canábis e ainda quatro réplicas de armas de fogo, três telemóveis, uma viatura, 120 euros em notas falsas e 1700 euros em dinheiro.