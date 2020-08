A GNR de Vagos deteve dois homens, ambos de 25 anos, suspeitos de tráfico de droga. Tudo aconteceu durante uma ação de policiamento no âmbito da operação ‘Floresta Segura’.



Os militares surpreenderam os dois homens junto a uma estufa com estrutura metálica, equipada com um sistema de energia solar que, por sua vez, alimentava uma bomba de água que irrigava 36 plantas de canábis, que foram apreendidas.

