A corporação de Oliveira do Bairro está a promover uma ação solidária para o casal de bombeiros que perdeu todos os bens e ficou desalojado após um incêndio ter destruído a casa da família, na segunda-feira, em Oiã. Têm um filho, de dois anos, e a mulher está grávida.





"Somos solidários com a população todo o ano, tínhamos de ser solidários com os nossos e com quem dá tanto de si", disse aoMarco Maia, comandante da corporação. Está aberta uma conta solidária e outros bens materiais podem ser entregues no quartel.