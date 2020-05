David Martin confessou ontem no Tribunal de Aveiro que aceitou 2500 euros para transportar uma carga de 175 quilos de cocaína, avaliada em 15 milhões, entre a Galiza e Andaluzia, com passagem por Portugal.O espanhol, de 41 anos, disse aos juízes que desconhecia a quantidade de droga que trazia dissimulada no fundo falso de um reboque."Estava desesperado com a falta de dinheiro e de emprego. Não pensei bem, mas esta não é a minha forma de vida", afirmou.