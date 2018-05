Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acelera o carro e esmaga vítima

Agressor e homem de 70 anos tinham “quezílias sobre terrenos”.

Por José Durão | 12.05.18

Continuava esta sexta-feira internado e em perigo de vida um homem de 70 anos que, na quarta-feira, foi esmagado entre o seu carro e o do agressor em Pé de Cão, no concelho de Torres Novas.



Por detrás do ataque, que levou a Polícia Judiciária a deter o agressor, de 58 anos, estão conflitos de partilhas de heranças. A vítima teria como responsabilidade cultivar terrenos a mando da família do arguido. Este discordava da decisão e o diferendo deu origem a "quezílias várias", adianta a PJ.



Foi durante uma dessas discussões que o arguido partiu o vidro da carrinha da vítima e, quando este se aproximou para avaliar os estragos, esmagou-o com violência entre a viatura da vítima e a que conduzia, causando fraturas expostas e ferimentos internos no homem de 70 anos, que desde então está internado no hospital de Abrantes em estado grave.



O homem, que ainda tentou fazer queixa da vítima antes de ser detido, está indiciado do crime de tentativa de homicídio qualificado. Esta sexta-feira, por considerar que havia perigo de fuga e de perturbação da ordem pública, o Tribunal de Santarém decretou prisão preventiva ao detido, havendo a possibilidade de, no futuro, ficar detido em casa com pulseira eletrónica, caso todos os pressupostos legais estejam reunidos.



O arguido é natural de Pé de Cão, onde residiu durante toda a infância e adolescência. Atualmente reside em Lisboa mas mantém ligações ao Brasil, onde já cumpriu uma pena de prisão por tráfico de estupefacientes.n