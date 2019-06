Acesa discussão termina com disparos de caçadeira sobre carro em Penafiel

Dois jovens de 20 anos envolveram-se numa acesa discussão, que terminou com disparos de caçadeira sobre um carro, na EN15, em Croca, Penafiel, pelas 22h35 de sábado. A viatura despistou-se, mas ninguém ficou ferido.Ao que tudo indica, os desentendimentos começaram junto a um restaurante por razões fúteis. Um dos jovens disparou sobre o carro do rival em andamento e este despistou-se, já que foi atingido num pneu.A GNR de Penafiel foi chamada ao local, mas à sua chegada o suspeito armado já tinha fugido.A PJ do Porto esteve no local e está a investigar o caso.