Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acesso à praia da Rocha fechado por precaução

Risco de aluimento da arriba obrigou ao encerramento da escadaria que dá ligação ao areal.

Por José Carlos Eusébio | 08:35

Um acesso pedonal à praia da Rocha (Portimão), nas proximidades do miradouro, que foi encerrado no domingo, vai manter-se fechado pelo menos por mais dois dias. A escadaria foi vedada devido ao risco de aluimento da arriba.



"Houve esta segunda-feira no local uma reunião conjunta com a Polícia Marítima, Agência Portuguesa do Ambiente e câmara municipal, e foi decidido fazer um monitorização contínua do estado da arriba até quarta-feira, para depois tomarmos as decisões necessárias para garantir que as pessoas estão em segurança", explica ao CM Filipe Vital, vereador da autarquia portimonense.



A degradação da arriba poderá ter sido provocada pela rega do espaço ajardinado existente no topo da falésia, que é da responsabilidade da câmara. Vítor Matos, que tem um restaurante de praia e deu o alerta às autoridades, diz que "a rega esteve continuamente ligada", o que terá levado a que a água debilitasse a estrutura da arriba, motivando mesmo "a queda de alguma terra". O empresário explica que é "muito prejudicado pelo fecho do acesso [que dá ligação à sua concessão de praia]", mas diz que "o importante é a vida das pessoas".



"O sistema de rega foi desativado para que possamos ter a certeza de que foi esse o problema que provocou a instabilidade da arriba e, se isso se confirmar, vai deixar de ser regado aquele espaço", garante o vereador Filipe Vital.

Já em Albufeira, esta terça-feira devem ser conhecidos os resultados das análises realizadas à água das praias do Inatel e dos Alemães, interditas a banhos desde domingo, devido a uma descarga após as chuvas de sábado.