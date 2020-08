Acidente com Alfa em Soure: dois feridos mantêm prognóstico reservado mas não correm risco de vida

Dois dos três feridos do acidente de comboio em Soure, que continuam internados nos Hospitais da Universidade de Coimbra, mantêm prognóstico reservado, mas não correm risco de vida, informou este domingo fonte hospitalar.

O caso que inspira mais cuidados é o do doente que está na Medicina Intensiva e que, segundo o gabinete de relações públicas do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), "mantém-se estável, do ponto de vista hemodinâmico ventilatório e mantém prognóstico reservado".

"Uma das pessoas que está na Unidade de Cuidados Cirúrgicos Intermédios (UCCI) mantém-se estável do ponto de vista analítico e hemodinâmico, mas com necessidade de repetir exames de imagem para orientar os tratamentos a seguir. Também tem prognóstico reservado", adiantou a mesma fonte.