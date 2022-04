Acidente com ambulância do INEM faz quatro feridos em Espinho

Quatro pessoas ficaram feridas num acidente entre uma ambulância do INEM de Espinho e um veículo ligeiro de passageiros, na manhã desta sexta-feira.As vítimas, dois técnicos de emergência pré-hospitalar, um doente que era transportado na ambulância e o condutor do automóvel, foram transportadas para o Hospital de Gaia.O alerta foi dado pelas 6h39.No local estiveram os bombeiros do Concelho de Espinho e a PSP.

De acordo com o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil estavam no local, às 07:50, oito viaturas e 20 elementos.