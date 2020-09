Sete feridos em colisão entre ambulância e carro na EN13 em Viana do Castelo

Um acidente, ao início da tarde deste domingo, entre um carro e uma ambulância dos Bombeiros de Vila Praia de Âncora provocou sete feridos, um deles em estado grave, na EN13, em Carreço, Viana do Castelo.



Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar, na viatura ligeira seguia uma mulher, vítima grave, que partiu o braço e ficou hematomas na cabeça, juntamente com uma criança.





No local estão 21 operacionais e dez viaturas de várias corporações, nomeadamente de Caminha, Vila Praia de Âncora, Bombeiros Municipais de Viana do Castelo, Cruz Vermelha de Neiva e de Viana e a Viatura Medica e de Reanimação do Alto Minho.

A vítima em estado grave já foi transportada para o Hospital de Viana do Castelo. No momento do acidente, a ambulância seguia em marcha de urgência.

O acidente aconteceu às 13h36. A estrada ficou cortada ao trânsito pelas 14h20.