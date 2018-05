Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com autocarro faz três feridos nas Caldas da Rainha

Veículo descontrolado despistou-se em estrada municipal e só parou em descampado.

11:16

Um autocarro de passageiros despistou-se na manhã desta quarta-feira nas Caldas da Rainha, fazendo três feridos ligeiros. As vítimas são o motorista e dois adolescentes que seguiam na viatura, numa estrada municipal que liga as localidades de Casais da Achada e Vila Nova.



O veículo da Rodoviária do Oeste saiu da estrada numa zona em que a via é estreita e com algum declive. O autocarro caiu sobre uma barreira e tombou de um dos lados, tendo ficado imobilizado num descampado.



Os dois adolescentes foram levados ao hospital, mas não terão lesões graves. Apresentavam sinais de ansiedade.