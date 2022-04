Uma colisão entre um autocarro e um carro, ocorrida na noite desta sexta-feira, na Segunda Circular, em Lisboa, fez um ferido e está a condicionar o trânsito, no sentido Benfica-Aeroporto, naquela que é uma das principais artérias da capital.O acidente ocorreu perto da Escola Superior de Comunicação Social, tendo o alerta sido dado às 22h23. Segundo apurou o CM, o ferido ficou encarcerado na viatura ligeira.Elementos do INEM e dos Bombeiros estão no local.(Em atualização)