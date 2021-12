Acidente com camião corta A1 em Vialonga nos dois sentidos

Uma colisão entre um camião e dois automóveis está a condicionar o trânsito na A1, na zona de Vialonga, Vila Franca de Xira.



O pesado e os dois ligeiros destruiram o separador central da autoestrada, o que deixou destroços espalhados nos dois sentidos da via, que esteve momentaneamente cortada.





A GNR está a controlar as operações e a circulação já se faz por, pelo menos, uma faixa em cada sentido. Ainda assim, devido ao acidente as filas de trânsito estendem-se por vários quilómetros da A1.Apesar da violência do embate, segundo o CDOS de Lisboa não há registo de feridos.