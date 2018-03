Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com camiões faz cinco feridos e corta IC1 em Ourique

Choque entre dois camiões e um ligeiro faz dois feridos graves.

12:57

Um acidente que envolveu dois camiões e um veículo ligeiro fez cinco feridos na madrugada deste sábado no IC1, na zona de Ourique.



O choque aconteceu por volta das 5h00 deste sábado e está a obrigar ao corte total da via. Pelas 13h00, o trânsito ainda estava interrompido no local, a sul de Ourique.



Um dos feridos graves conduzia um dos camiões envolvidos no acidente, o outro conduzia o veículo ligeiro.



Uma testemunha ouvida pela CMTV conta que um dos camiões estava a derramar combustível na via, o que terá sido uma das causa da colisão.



