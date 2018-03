Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com carrinha fere oito idosos de Baleizão

Vítimas estavam ser transportadas de um lar no concelho de Beja.

11:02

O despiste de uma carrinha que transportava oito idosos deixou nove pessoas feridas na manhã desta quarta-feira em Baleizão, no concelho de Beja. Uma senhora com idade entre 70 a 80 anos ficou ferida com gravidade, os outros são feridos ligeiros.



Pedro Barahona, comandante dos Bombeiros Voluntários de Beja, conta ao CM que o alerta chegou pelas 9h30 da manhã. O acidente aconteceu no IP8, no troço que liga os concelhos de Beja e Serpa. A carrinha acidentada pertence ao Grupo Desportivo de Baleizão, mas estava a ser usada ao serviço de um lar de idosos da região.







Estiveram no local pessoal e meios do bombeiros de Beja e Serpa, do INEM e da GNR.