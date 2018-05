Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com carro capotado na CREL

Uma pessoa ficou ferida no despiste de um veículo, na zona de Belas.

18:41

Um veículo que circulava na CREL capotou esta sexta-feira na zona de Belas (concelho de Sintra), no sentido Loures-Cascais.



O acidente deixou ferida pelo menos uma pessoa, que foi assistida no local.



O sinistro aconteceu por volta das 18h10 e obrigou a condicionamentos no trânsito.