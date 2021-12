Um acidente com cinco carros na via da esquerda da A1, na zona de Sacavém, está a condicionar o trânsito.A colisão deu-se no quilómetro 13, antes do viaduto do rio Trancão, e a fila já chega às imediações de São João da Talha e tem tendência para aumentar.Do acidente resultou um ferido ligeiro, que foi transportado ao hospital.