Acidente com cinco viaturas faz dois feridos na A3 entre Santo Tirso e Porto

Vítimas foram transportadas para o Hospital de São João, no Porto.

Por Lusa | 15:49

Um acidente na A3 que envolveu cinco viaturas, e do qual resultaram dois feridos graves, levou esta segunda-feira ao corte do trânsito entre Santo Tirso e o Porto durante uma hora, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Tirsenses.



Segundo a fonte, os feridos, mãe e filha, de 40 e 19 anos, respetivamente, "tiveram de ser desencarceradas" do carro em que seguiam, após o que foram transportadas na Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) ao Hospital de São João, no Porto.



O acidente deu-se ao quilómetro 16, acabando o carro onde viajavam as duas vítimas por capotar, obrigando a que a via "ficasse totalmente cortada durante uma hora [entre as 10h20 e as 11h20] para poderem ser feitos os trabalhos de limpeza", sendo uma das faixas "aberta logo depois", acrescentou a fonte.



Acorreram ao local cinco viaturas e dez homens dos Bombeiros Tirsenses, mais a Brigada de Trânsito da GNR.