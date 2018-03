Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com dois autocarros faz seis feridos no Porto

Colisão aconteceu na zona da Cedofeita e envolveu mais dois carros.

19:04

Um acidente que envolveu dois autocarros e dois automóveis ligeiros fez seis feridos na zona da Cedofeita, na cidade do Porto.



Ao que o CM apurou, o sinistro aconteceu na rua Oliveira Monteiro.



Segundo o CDOS do Porto, dois dos feridos, foram levados para ser assistidos no hospital, apresentando ferimentos ligeiros e outros quatro receberam cuidados médicos no local do acidente.



(Em Atualização)