Um homem de 66 anos sofreu queimaduras graves em todo o corpo, ao fim da manhã, em Podame, Monção. Ao que o CM apurou, num acidente enquanto manipulava gasolina.

O acidente aconteceu às 12h30, no Lugar de Ponte.





Os bombeiros de Melgaço foram mobilizados para o local, assim como uma equipa médica do INEM.Devido à gravidade das queimaduras, foi acionado um helicóptero do INEM para fazer o transporte do ferido para o Hospital.