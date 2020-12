Um jipe da GNR colidiu com um carro que seguia na EN321, em castro Daire, esta sexta-feira.A colisão deveu-se ao mau tempo que se faz sentir naquele local, com as estradas cobertas de gelo e neve, o que terá contribuido para o acidente. A estrada encontra-se cortada, mas os veículos acidentados circulavam numa ramificação da via que estava aberta ao trânsito.Apesar do aparato e dos danos materiais, não há feridos a registar.