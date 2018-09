Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com Moto 4 faz um morto na Póvoa de Varzim

Colisão entre motorizada e veículo ligeiro aconteceu na A28.

09:45

Uma pessoa morreu numa colisão entre uma Moto 4 e um veículo ligeiro de passageiros, esta quarta-feira de manhã, na Póvoa de Varzim.



Segundo apurou o Correio da Manhã junto do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, o acidente aconteceu às 06h41 na A28, no sentido sul-norte.



No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim, bem como da GNR.