Acidente com retroescavadora provoca vítima mortal em Soure

Um acidente seguido de capotamento de uma retroescavadora provocou esta sexta-feira uma vítima mortal numa localidade do concelho de Soure, afirmou fonte do Comando Territorial da GNR de Coimbra.

A vítima era um homem de 54 anos, que conduzia a retroescavadora, disse à agência Lusa a mesma fonte.

O acidente ocorreu na localidade de Casal dos Bacelos, em Soure, tendo o alerta sido dado por volta das 14h10, referiu fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

De acordo com o CDOS, no local estiveram meios do INEM, dos Bombeiros Voluntários de Soure e da GNR.