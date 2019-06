Acidente com trator agrícola causa um ferido grave em Alijó

Um acidente com um trator agrícola causou esta terça-feira um ferido grave em Alijó, indicou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real.A ocorrência foi registada às 12h19 e o acidente aconteceu no lugar de Presandães, concelho de Alijó, no distrito de Vila Real.De acordo com fonte do CDOS, o condutor do trator agrícola ficou em estado grave e foi transportado ao hospital de Vila Real.No local estiveram uma patrulha da GNR, nove elementos dos Bombeiros Voluntários de Alijó, auxiliados por três viaturas, bem como a VMER do INEM.