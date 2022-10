No local, estiveram 10 operacionais e quatro veículos dos Bombeiros, GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Faro.





Um homem de 58 anos morreu, ao início da tarde deste sábado, num despiste de trator agrícola em Alcaria do Cume, no concelho de Tavira.Segundo apurou o, a vítima sofreu um esmagamento do crânio e quando as autoridades chegaram ao local já não apresentava sinais vitais.O óbito foi declarado no local.