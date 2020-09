Acidente com três camiões e um carro obriga ao corte do trânsito em Alcoentre

O alerta foi dado pelas 14h46.

Um acidente entre três veículos pesados e um carro na EN366 em Alcoentre obrigou, esta quarta-feira, ao corte total do trânsito dessa estrada, confirmou fonte da GNR de Aveiras aoO acidente ocorreu quando um camião colidiu de frente com outro, tendo embatido num terceiro que seguia à frente e ainda num carro.Três pessoas sofreram ferimentos ligeiros e duas foram transportadas para uma unidade hospitalar. A outra vítima foi assistida no local.Está a ser feita a limpeza da via, já que os camiões faziam o trasporte de cortiça, que ficou espalhada pela estrada.Para o local foram enviados os Bombeiros Voluntários De Alcoentre. De acordo com a Proteção Civil, estão no local 14 operacionais apoiados de 6 viaturas.