Um acidente com três carros junto à saída da Segunda Circular para o centro comercial Colombo obrigou ao corte do trânsito naquela artéria, na manhã desta sexta-feira, no sentido Aeroporto - Lisboa.Uma das viaturas ligeiras despistou-se, tendo embatido contra o lancil. O outro veículo capotou.O alerta ocorreu cerca das 09h30, não havendo feridos a registar.Cerca das 11h45 as viaturas já tinham sido removidas do local.