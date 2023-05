Uma colisão entre três carros provocou um ferido na A4, em Valongo, na manhã desta quinta-feira. O alerta foi dado por volta das 8h00.A vítima, com ferimentos ligeiros, foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.O acidente está a causar constrangimentos no trânsito. Duas faixas ficaram obstruídas.Para o local foram acionados os Bombeiros de Valongo.