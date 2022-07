Um acidente que aconteceu na A2, no sentido Algarve-Lisboa, pelas 6h30 desta quinta-feira, envolveu três viaturas e está a causar dificuldades no trânsito.O choque deu-se ao quilómetro 12, perto da estação de serviço do Seixal.Os carros passam apenas numa das vias, o que está a causar muita lentidão no trânsito.