Acidente com três veículos levou ao corte da A2 junto ao Seixal

07:18

Uma colisão entre três veículos obrigou na madrugada desta segunda-feira ao corte da A2 na área de Serviço do Seixal, distrito de Setúbal, que causou feridos ligeiros, segundo uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



O alerta para o acidente, que envolveu três viaturas, duas de mercadorias e uma ligeira, foi dado às 05h33.



O acidente ocorreu ao quilómetro 13 da A2 (que liga Lisboa ao Algarve), a seguir à área de serviço do Seixal.



"O acidente causou dois feridos ligeiros que foram transportados ao Hospital Garcia de Horta, em Almada. A A2 esteve cortada para a assistência aos feridos e remoção das viaturas tendo a circulação sido restabelecida na totalidade às 06h41", adiantou a mesma fonte do CDOS.



No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas, nove operacionais, apoiados por três veículos, GNR e Brisa.