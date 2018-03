Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com três viaturas na Avenida Vasco da Gama em Gaia

Bombeiros procederam ao desencarceramento de dois passageiros.

Por Lusa | 13:56

Um acidente com três viaturas ligeiras de passageiros na Avenida Vasco da Gama (EN 222), em Vila Nova de Gaia, obrigou ao corte de trânsito naquela via, no sentido este-oeste, disse à Lusa fonte dos bombeiros sapadores.



Segundo a mesma fonte, o alerta para o acidente, que ocorreu mesmo em frente ao quartel, na EN 222, foi dado às 13h26 desta quinta-feira.



Pelas 13h30 os bombeiros estavam a proceder ao desencarceramento de dois passageiros que se encontravam no interior dos veículos.



O trânsito ficou normalizado pelas 14h45, segundo revelaram os bombeiros.