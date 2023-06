Acidente com veículo pesado que se incendiou faz um morto e um ferido em Alijó

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida na sequência de um despiste de um veículo pesado que se incendiou este sábado de manhã em Alijó, no distrito de Vila Real, disse à Lusa uma fonte da Proteção Civil.

O acidente, cujo alerta foi dado às 07h56 deste sábado, ocorreu no IC5, ao quilómetro 53, na zona de Alijó e levou ao corte de estrada nos dois sentidos, adiantou a fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Norte.

Segundo a mesma fonte, presume-se que a vítima mortal seja o condutor do pesado que transportava bens alimentares.