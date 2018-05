Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente condiciona circulação na A1, em Santo Ovídio

Sinistro envolveu três automóveis e um motociclo e aconteceu no sentido sul-norte.

09:07

Um acidente, que envolveu três veículos ligeiros e um motociclo, está a condicionar, esta quarta-feira, o trânsito na A1, na zona de Santo Ovídio, Vila Nova de Gaia.



Segundo apurou o CM, o sinistro aconteceu no sentido sul-norte, ao quilómetro 296.



Apenas uma via está a ser utilizada, pelo que a circulação está muito condicionada na zona, com a fila de carros a chegar ao Nó da A29.