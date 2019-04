Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente condiciona trânsito no Eixo Norte-Sul em Lisboa junto ao Aqueduto das Águas Livres

Uma pessoa ficou ferida na sequência do capotamento.

10:42

Um veículo ligeiro capotou esta manhã no Eixo Norte-Sul junto ao Aqueduto das Águas Livres em Lisboa e fez um ferido ligeiro.



O trânsito está condicionado no sentido Sul-Norte.



No local estão os Bombeiros Sapadores com três viaturas.