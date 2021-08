Uma colisão entre um carro e uma carrinha de mercadorias provocou este domingo o congestionamento do trânsito na A4, no sentido Amarante-Porto, em Valongo.Há dois feridos ligeiros a registar, segundo apurou ojunto do CDOS do Porto.O alerta foi dado pelas 19h07.A circulação esteve condicionada devido ao corte da via para trabalhos de limpeza.Para o local foram acionados os Bombeiros de Baltar e a GNR.