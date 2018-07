Duas menores gravemente feridas em acidente de mota em Vila Verde

Vítimas foram transportadas para o Hospital de Braga.

Duas jovens, de 15 e 17 anos, ficaram gravemente feridas numa colisão entre a mota em que seguiam e um carro na rua Combatentes da Guerra Colonial, em Barbudo, Vila Verde.



O alerta foi dado às 13h40.



As duas vítimas foram socorridas pelos bombeiros - cujo quartel é junto ao local do acidente - e uma equipa médica de emergência e reanimação, e levadas para o Hospital de Braga, com várias fraturas.

A GNR esteve no local e está agora a investigar.