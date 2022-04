Acidente de trabalho causa a morte de mecânico na Chamusca

Um homem de 39 anos morreu, esta segunda-feira, vítima de acidente de trabalho nas instalações da Resitejo, empresa de tratamento de resíduos, na Carregueira, concelho da Chamusca.





Luís Miguel Garrido tinha começado a reparar uma viatura da empresa e foi atingido pelo rebentamento acidental de uma peça pneumática. Natural e residente na Chamusca, a vítima era mecânico na empresa desde agosto de 2022. As causas do acidente estão a ser investigadas pela Autoridade para as Condições no Trabalho (ACT). Prestaram socorro no local os Bombeiros da Chamusca e uma equipa do INEM.