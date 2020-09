Acidente de trabalho deixa homem com queimaduras em 20% do corpo em Matosinhos

Um homem sofreu queimaduras em cerca de 20% do corpo na sequência de um acidente de trabalho, esta manhã, no 7º andar de um prédio, na avenida da República, no centro de Matosinhos.

A vítima foi socorrida no local pelos bombeiros de Leixões e de Matosinhos-Leça e encaminhada para uma unidade hospitalar. O homem é considerado um ferido grave.

O alerta foi dado às 11h50. O trabalhador estava a fazer um trabalho de manutenção quando, ao manusear um utensílio, e por razões que ainda não são claras, o mesmo acabou por provocar uma pequena explosão. O homem foi atingido no rosto peito e braços.

Ao CM, fonte oficial disse que se suspeita que o homem estivesse a mexer numa lata de tinta.

O prédio de 11 andares onde ocorreu a situação nunca foi evacuado.