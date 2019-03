Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente de trabalho faz um ferido grave em Arcos de Valdevez

Trabalhador foi transportado ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

19:03

Um homem, com cerca de 38 anos, sofreu esta quarta-feira queimaduras com "plástico quente" na sequência de acidente de trabalho numa fábrica do setor automóvel, em Arcos de Valdevez, disse à Lusa o comandante dos bombeiros locais.



Segundo Filipe Guimarães, o trabalhador "sofreu queimaduras de segundo grau em dois dedos da mão esquerda e foi transportado ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo".



Filipe Guimarães adiantou que o acidente ocorreu na empresa Mora Portugal, de capitais franceses, especializada na injeção de peças técnicas termoplásticas para a indústria automóvel.



O alerta foi dado cerca das 17:04.